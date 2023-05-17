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«Судьбоносное противостояние»: Михаил Смолин прогнозирует скорое обострение конкуренции США и КНР

Весь мир
«Судьбоносное противостояние»: Михаил Смолин прогнозирует скорое обострение конкуренции США и КНР

Противостояние Китая и США станет принципиальным и решающим для дальнейшей судьбы обеих стран. Такое мнение высказал историк русской консервативной мысли, член Союза писателей России, кандидат исторических наук Михаил Смолин в беседе с ФАН.

Продвигаемый Западом миропорядок проблематичен как с правовой, так и с практической точки зрения. Об этом ранее заявил на заседании СБ ООН постпред КНР при организации Чжан Цзюнь.

«Судьбоносное противостояние»: Михаил Смолин прогнозирует скорое обострение конкуренции США и КНР
«Так называемый порядок, основанный на правилах, является весьма проблематичным в юридическом и практическом смыслах. Введению односторонних санкций Соединенными Штатами и другими соответствующими странами нет оправданий. И едва ли они (односторонние санкции) пользуются широкой поддержкой или признанием со стороны международного сообщества», — сказал он.

Как считает Смолин, китайцы хотят поменять правила игры и активно участвовать в формировании новых.

«Судьбоносное противостояние»: Михаил Смолин прогнозирует скорое обострение конкуренции США и КНР
«Конкуренция Пекина и Вашингтона неизбежно обострится еще больше. Китай не желает быть учеником. А США откажутся от своего мирового доминирования только после серьезной конфронтации.
Международное сообщество с точки зрения КНР — это вовсе не только Европа и Соединенные Штаты, потому и китайский дипломат говорит об отсутствии широкой поддержки у западной санкционной политики. Для того чтобы удержать господство, американцам необходимо не только сдержать рост Китая, но и каким-то образом существенно его ослабить. Как это сделать без тяжелой борьбы? Противостояние будет принципиальным и решающим для дальнейшей судьбы обеих стран», — заявил историк.

Ранее Михаил Смолин указал ФАН на неизжитые симпатии Таллина к нацистскому прошлому. По словам эксперта, эстонские власти внутри государства культивируют реваншистские, русофобские настроения.
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