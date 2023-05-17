Депутаты Госдумы сошлись во мнении быть сдержаннее в высказываниях о специальной военной операции

Координатор фракции КПРФ Николай Коломейцев призвал депутатов Госдумы аккуратнее высказываться на тему спецоперации в соцсетях. Об этом стало известно «Ведомостям».
Представитель российских коммунистов Коломейцев заявил, что парламентариям необходимо быть более сдержанным при общении в интернете, прекратить «разборки в социальных сетях по вопросам спецоперации и не писать друг на друга жалобы».
По информации издания, идею поддержал спикер ГД Вячеслав Володин. Коломейцев не ответил журналистам, с чем была связана его инициатива.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о необходимости действовать аккуратно при блокировке соцсетей. Соответсвующее заявление он сделал во время выступления на просветительском марафоне «Знание. Первые».