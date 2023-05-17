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Замминистра природных ресурсов Архангельской области задержали за хищение 18 млн рублей бюджетных средств

Происшествия
Замминистра природных ресурсов Архангельской области задержали за хищение 18 млн рублей бюджетных средств

Возбуждено уголовное дело по факту хищения 18 млн рублей из бюджета Архангельской области, сообщает «РЕН.ТВ».

Известно, что злоумышленник занимал должность замминистра природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области с февраля 2021 года. Чиновник дал руководителю компании «Экоинтегратор» 600 тыс. рублей, чтобы совместно предоставлять ложные отчеты об утилизации твердых отходов в регионе. Намеренно завышая показатели, заместитель министра регулярно требовал выделять государственные субсидии.

Таким образом, бюджету Архангельской области был нанесен ущерб в размере 18 млн рублей за три года махинаций с документами. Следственные органы возбудили уголовное дело по факту мошенничества, взяточничества и злоупотребления должностными полномочиями.

Ранее дело о мошенничестве было возбуждено в отношении руководства Российского университета транспорта. Злоумышленники оформляли надбавки к заработным платам сотрудников, которые потом требовали обналичить и вернуть в бухгалтерию.
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