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Подполковник Олег Иванников предупредил о запланированном Польшей и Литвой вторжении в Белоруссию

Политика
Подполковник Олег Иванников предупредил о запланированном Польшей и Литвой вторжении в Белоруссию

Польша и Литва могут устроить провокацию для оправдания вторжения на территорию Белоруссии. Об этом рассказал директор благотворительного учреждения «Право и Порядок», подполковник запаса Олег Иванников.

По словам подполковника, Польша уже много лет желает совершить интервенцию на территорию Белоруссии. При этом Варшава относительно этого вопроса сотрудничает с Вильнюсом.

Эти два государства могут организовать провокацию для оправдания своего вторжения в Белоруссию. Иванников отметил, что националисты из Литвы могут имитировать якобы захват «белорусскими» военными нескольких приграничных населенных пунктов.

Ранее власти Белоруссии разрешили гражданам Польши безвизовый въезд на территорию государства через все пропускные пункты на границе с Евросоюзом, сообщает «Ридус». Режим будет действовать до 31 декабря текущего года.
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