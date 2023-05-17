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Замглавы ЛДПР в Госдуме Нилов: партия не намерена менять цвета герба после жалоб на его схожесть с флагом Украины

Политика
Замглавы ЛДПР в Госдуме Нилов: партия не намерена менять цвета герба после жалоб на его схожесть с флагом Украины

Заместитель главы фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что партия не намерена менять свои цвета из-за совпадения с цветами украинского флага. Соответствующей информацией он поделился в ходе разговора с корреспондентом RTVI.

Нилов подчеркнул, что огромное количество атрибутики, которая не связана с украинским государством, имеет такие цвета.

«ЛДПР появилась раньше, чем независимая Украина, и синий и желтый всегда были нашими цветами. <...> Флаг у нас зарегистрированный, и герб зарегистрированный в соответствующих цветах», — сказал Нилов.

Прежде Нилов счел абсурдным наказание за одежду синего и желтого цветов. Подробности сообщает «Вечерняя Москва».
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