Жилые дома и дороги Чезена оказались затоплены из-за разлива реки Савио

Итальянские СМИ со ссылкой на местные власти сообщили, что на данный момент известно о двух погибших местных жителях. 900 человек удалось эвакуировать. В ликвидации последствий потопа задействованы сотни добровольцев гражданской обороны, а также около 600 пожарных. Принято решение о закрытии школ в городе. Также СМИ сообщают, что в ближайшие несколько дней в регионе, пострадавшем от наводнения, ожидаются сильные дожди, что может еще больше ухудшить ситуацию.