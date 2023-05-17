Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели обращение коллег подозреваемого в госизмене сибирского ученого

Речь идет об открытом письме ученых Сибирского отделения РАН по поводу коллеги — научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) СО РАН Валерия Звегинцева. Мужчина написал статью в иранский журнал, после чего в отношении автора работы было возбуждено уголовное дело о государственной измене.