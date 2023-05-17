Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели обращение коллег подозреваемого в госизмене сибирского ученого

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видели обращение сибирских ученых о своем коллеге, заподозренном в госизмене. Руководство страны не может это комментировать во время расследования, добавил государственный деятель.
Речь идет об открытом письме ученых Сибирского отделения РАН по поводу коллеги — научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) СО РАН Валерия Звегинцева. Мужчина написал статью в иранский журнал, после чего в отношении автора работы было возбуждено уголовное дело о государственной измене.
«Это очень серьезное обвинение. Разумеется, человек может быть признан виновным только по решению суда», — пояснил официальный представитель Кремля.
По словам Пескова, в настоящий момент по данному вопросу работают российские специальные службы, выполняя возложенные на них законодательством функции. Пока идут следственные действия, Кремль «не имеет права говорить о каких-то позициях», подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина.