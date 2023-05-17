Школьный выпускной обойдется жителям Волгограда примерно в 10 тысяч рублей

Для выпускников 11-х классов выпускной обойдется дороже. В среднем по стране родителям придется потратить на эти цели 16,5 тысячи рублей. В Москве и Санкт-Петербурге родители израсходуют на детей по 18-19 тысяч рублей. В Волгограде эта сумма будет составлять 12,5 тысячи рублей.