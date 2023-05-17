Школьный выпускной обойдется жителям Волгограда примерно в 10 тысяч рублей

Аналитики рекрутингового портала провели исследование с целью выяснить, сколько денег потратят родители выпускников в российских регионах на организацию и проведение школьного выпускного. В Волгограде сумма составила около 10 тысяч рублей.
В опросе сервиса SuperJob приняли участие около 3 000 респондентов из разных регионов страны, дети которых заканчивали 9-й или 11-й класс. Был охвачен 501 населенный пункт России, сообщает сетевое издание «МК в Волгограде». Выяснилось, что на организацию выпускного вечера для девятиклассника родители собираются потратить в среднем 10,5 тысячи рублей.
В Москве и Санкт-Петербурге эта сумма составляет 12,5 и 11 тысяч рублей соответственно. В Волгограде расходы на праздник окончания школы для девятиклассника ограничатся десятью тысячами рублей.
Для выпускников 11-х классов выпускной обойдется дороже. В среднем по стране родителям придется потратить на эти цели 16,5 тысячи рублей. В Москве и Санкт-Петербурге родители израсходуют на детей по 18-19 тысяч рублей. В Волгограде эта сумма будет составлять 12,5 тысячи рублей.