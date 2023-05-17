Предупрежден — значит вооружен: как ранняя диагностика рака влияет на эффективность лечения

Базовый онкологический чекап не представляет собой ничего страшного. В него входит ряд процедур, включая УЗИ, а также сдача анализов и их последующее исследование для диагностики злокачественных опухолей. При этом не стоит путать чекап с диспансеризацией, так как он подразумевает индивидуальный и более углубленный анализ. Как объяснил онколог, по его итогам пациент получает подробную информацию о состоянии своего здоровья и расположенности к раку. Если в ходе чекапа были выявлены патологии, врач оперативно подбирает лечение.