Предупрежден — значит вооружен: как ранняя диагностика рака влияет на эффективность лечения

Эффективное лечение рака напрямую зависит от того, насколько рано он выявлен. Большинство злокачественных опухолей развивается бессимптомно, многие пациенты узнают о заболевании уже на поздних стадиях. Как успеть диагностировать рак и не запустить его до терминальной стадии? Об этом ФАН подробно рассказал онколог-химиотерапевт, заместитель главного врача по лечебной части клиники «Евроонко» Максим Астраханцев.
Специалист напомнил, что существуют уже подготовленные программы для диагностики рака — онкологические чекапы. Они бывают как универсальные, так и комплексные — к примеру специальные программы для мужчин или женщин. Регулярные обследования требуются прежде всего людям, которые находятся в группе риска.
«К факторам риска развития рака относится, например, наличие близких родственников с онкологическим диагнозом, лишний вес и сахарный диабет, курение и чрезмерное употребление алкоголя, работа на «вредном» производстве, неблагоприятная экологическая обстановка. Эти факторы влияют на глубину и частоту скрининга», — пояснил доктор.
Максим Астраханцев подчеркнул, что онкоскрининг бывает разный, соответственно он должен проводиться с разной периодичностью. Однако начиная с 35 лет людям следует всерьез озаботиться своим здоровьем.
«Риск развития онкозаболеваний растет с возрастом. Людям старше 35 лет необходимо раз в год проходить базовое обследование для профилактики. Женщинам, например, после 40 лет рекомендуется ежегодно делать маммографию. В 50 лет нужно пройти эндоскопическое исследование толстой кишки — колоноскопию, после чего повторять процедуру для профилактики каждые пять лет. Если в вашей семье были частые случаи онкологических заболеваний, то лучше еще в молодом возрасте обратиться за индивидуальной консультацией к специалисту и сразу сдать нужные анализы», — рассказал онколог.
Базовый онкологический чекап не представляет собой ничего страшного. В него входит ряд процедур, включая УЗИ, а также сдача анализов и их последующее исследование для диагностики злокачественных опухолей. При этом не стоит путать чекап с диспансеризацией, так как он подразумевает индивидуальный и более углубленный анализ. Как объяснил онколог, по его итогам пациент получает подробную информацию о состоянии своего здоровья и расположенности к раку. Если в ходе чекапа были выявлены патологии, врач оперативно подбирает лечение.
«Предупрежден — значит вооружен. Выявленный на ранней стадии рак — залог успешного лечения», — резюмировал Астраханцев.
Химиотерапия является одним из самых распространенных методов борьбы с раковыми заболеваниями. Ее принцип заключается в том, что в организм вводятся токсичные препараты, которые поражают быстро размножающиеся клетки — не только раковые, но и здоровые. Поэтому несмотря на свою эффективность, она всегда сопряжена с побочными эффектами. Ранее Максим Астраханцев рассказал ФАН, какие последствия может вызвать прием химиопрепаратов и как минимизировать их негативное воздействие.