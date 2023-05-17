Mali Actu: приток инвесторов может открыть для Мали новые возможности

Бамако, 17 мая. Интерес иностранных инвесторов к потенциалу Мали усиливается с каждым годом. Это может открыть новые возможности для страны, считают аналитики издания Mali Actu.
По мнению специалистов, наиболее привлекательными секторами для финансовых вливаний могут стать сельское хозяйство, добывающая промышленность и инфраструктура. Республика имеет огромные площади плодородных земель, является третьим по величине производителем золота в Африке, а в ее недрах залегают алмазы, серебро и медь. Кроме того, центральное географическое положение, а также строительство дорог и мостов позволит развивать международную торговлю.
Аналитики отметили, что правительство страны должно контролировать, чтобы капиталовложения способствовали процветанию жителей. В рамках справедливого сотрудничества приток иностранных инвесторов откроет для государства новые возможности.
Ранее министр финансов Мали Алуссени Сану анонсировал меры по увеличению темпов экономического роста. По словам чиновника, необходимо продолжать укреплять национальное производство и инфраструктуру.