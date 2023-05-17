Mali Actu: приток инвесторов может открыть для Мали новые возможности

По мнению специалистов, наиболее привлекательными секторами для финансовых вливаний могут стать сельское хозяйство, добывающая промышленность и инфраструктура. Республика имеет огромные площади плодородных земель, является третьим по величине производителем золота в Африке, а в ее недрах залегают алмазы, серебро и медь. Кроме того, центральное географическое положение, а также строительство дорог и мостов позволит развивать международную торговлю.