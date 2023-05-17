Площадь пожара в жилом доме в Оренбурге увеличилась до 1000 квадратных метров

Пожар, охвативший жилое здание в Оренбурге, распространился с 800 до 1000 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Спасатели продолжают тушение пожара, возникшего на крыше здания. С места возгорания спасены двое человек. Еще десять жильцов были эвакуированы из соседних квартир.
К борьбе с огнем привлечены 74 человека личного состава, а также 33 единицы техники. Министерство продолжает наращивать силы группировки для тушения пожара.
Ранее МЧС опубликовало в Сети кадры возгорания крыши жилого дома в Оренбурге. Тогда к ликвидации пожара были привлечены 54 сотрудника пожарных служб и 20 единиц техники.