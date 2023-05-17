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Полиция Волгограда расследует обстоятельства массовой драки

Происшествия
Полиция Волгограда расследует обстоятельства массовой драки

Сотрудники ГУ МВД России по Волгограду выясняют причины масштабного мордобоя в Дзержинском районе города.

По данным ведомства, накануне на 51-й Гвардейской улице в Дзержинском районе Волгограда словесный конфликт на бытовой почве между двумя группами молодых людей постепенно перерос в массовую драку, сообщает «Волгоградская Правда».

Известно, что один из участников побоища получил телесные повреждения и обратился за медпомощью. Сейчас правоохранители проводят проверку, уточняя обстоятельства, причины и участников инцидента.
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