Полиция Волгограда расследует обстоятельства массовой драки

Сотрудники ГУ МВД России по Волгограду выясняют причины масштабного мордобоя в Дзержинском районе города.
По данным ведомства, накануне на 51-й Гвардейской улице в Дзержинском районе Волгограда словесный конфликт на бытовой почве между двумя группами молодых людей постепенно перерос в массовую драку, сообщает «Волгоградская Правда».
Известно, что один из участников побоища получил телесные повреждения и обратился за медпомощью. Сейчас правоохранители проводят проверку, уточняя обстоятельства, причины и участников инцидента.