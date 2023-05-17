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Представитель Кремля Песков прокомментировал слова Херша о призывах ЕС и Польши остановить войну на Украине

Политика
Представитель Кремля Песков прокомментировал слова Херша о призывах ЕС и Польши остановить войну на Украине

Россия не видит попыток остановить украинский конфликт со стороны Евросоюза и Польши. Так прокомментировал заявление американского журналиста Сеймура Херша официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, поставки оружия, амуниции и боеприпасов на Украину увеличиваются. Повышается также уровень тактико-технических характеристик поставляемых европейскими странами вооружений. Все эти факторы противоречат якобы призывам ЕС и Польши к прекращению огня.

«Это факт, который мы наблюдаем», — отметил Песков.

Ранее журналист Сеймур Херш заявлял, что группа стран Евросоюза во главе с Польшей призывает украинского президента Владимира Зеленского остановить вооруженный конфликт, даже если ему придется уйти в отставку.
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