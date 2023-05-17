Представитель Кремля Песков прокомментировал слова Херша о призывах ЕС и Польши остановить войну на Украине

По его словам, поставки оружия, амуниции и боеприпасов на Украину увеличиваются. Повышается также уровень тактико-технических характеристик поставляемых европейскими странами вооружений. Все эти факторы противоречат якобы призывам ЕС и Польши к прекращению огня.