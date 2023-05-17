Доктор психологических наук Валерия Мухина ужаснулась использованием нейросетей на украинском телевидении

Заслуженная деятельница науки Российской Федерации, психолог Валерия Мухина негативно отреагировала на использование искусственного интеллекта в обществе. Как она отметила в эфире программы «Жизнь и судьба», это может привести к исчезновению «живого».
С телеведущим Борисом Корчевниковым она обсудила замену лица российского актера Прохора Дубравина украинцем Дмитрием Сарансковым в сериале «Последнее письмо любимого». Этот инцидент она назвала «ужасом». По ее мнению, как в художественных работах, так и на телевидении, «должен быть живой человек, потому что зритель ловит его эмоции, его состояние».
«Мы на это настроены, мы – социальные», — подытожила Мухина.
Ранее изменения в украинской многосерийной мелодраме прокомментировал сам Дубравин. Он рассказал, что узнал об этом не от создателей проекта, а от своих друзей, которые увидели скриншот в СМИ.