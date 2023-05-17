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Доктор психологических наук Валерия Мухина ужаснулась использованием нейросетей на украинском телевидении

Общество
Доктор психологических наук Валерия Мухина ужаснулась использованием нейросетей на украинском телевидении

Заслуженная деятельница науки Российской Федерации, психолог Валерия Мухина негативно отреагировала на использование искусственного интеллекта в обществе. Как она отметила в эфире программы «Жизнь и судьба», это может привести к исчезновению «живого».

С телеведущим Борисом Корчевниковым она обсудила замену лица российского актера Прохора Дубравина украинцем Дмитрием Сарансковым в сериале «Последнее письмо любимого». Этот инцидент она назвала «ужасом». По ее мнению, как в художественных работах, так и на телевидении, «должен быть живой человек, потому что зритель ловит его эмоции, его состояние».

«Мы на это настроены, мы – социальные», — подытожила Мухина.

Ранее изменения в украинской многосерийной мелодраме прокомментировал сам Дубравин. Он рассказал, что узнал об этом не от создателей проекта, а от своих друзей, которые увидели скриншот в СМИ.
Валерия Мухина искусственный интеллект нейросеть
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