Доктор психологических наук Валерия Мухина ужаснулась использованием нейросетей на украинском телевидении

С телеведущим Борисом Корчевниковым она обсудила замену лица российского актера Прохора Дубравина украинцем Дмитрием Сарансковым в сериале «Последнее письмо любимого». Этот инцидент она назвала «ужасом». По ее мнению, как в художественных работах, так и на телевидении, «должен быть живой человек, потому что зритель ловит его эмоции, его состояние».