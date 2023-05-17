Обглоданный труп обнаружили в лесополосе Новосибирской области

Сотрудники СУ СК России по Новосибирской области проводят проверку по факту обнаружения трупа.
Как пояснили в ведомстве, житель районного поселка Довольное наткнулись в лесу на обглоданный труп мужчины. На место прибыли сотрудники регионального СК. Сейчас они проводят проверку с целью выяснения личности погибшего, сообщает sib.fm.
Приоритетной является версия, согласно которой речь может идти о пропавшем ранее 50-летнем рецидивисте. Предполагается, что он в попытке избежать ареста прятался в лесу. Экспертиза должна ответить на вопрос о причинах смерти подозреваемого в многочисленных правонарушениях.