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Обглоданный труп обнаружили в лесополосе Новосибирской области

Происшествия
Обглоданный труп обнаружили в лесополосе Новосибирской области

Сотрудники СУ СК России по Новосибирской области проводят проверку по факту обнаружения трупа.

Как пояснили в ведомстве, житель районного поселка Довольное наткнулись в лесу на обглоданный труп мужчины. На место прибыли сотрудники регионального СК. Сейчас они проводят проверку с целью выяснения личности погибшего, сообщает sib.fm.

Приоритетной является версия, согласно которой речь может идти о пропавшем ранее 50-летнем рецидивисте. Предполагается, что он в попытке избежать ареста прятался в лесу. Экспертиза должна ответить на вопрос о причинах смерти подозреваемого в многочисленных правонарушениях.
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