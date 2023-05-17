Представитель Кремля Дмитрий Песков призвал дождаться официального объявления насчет судьбы зерновой сделки

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию о состоянии зерновой сделки. Он призвал дождаться официального объявления насчет судьбы договора.
Во время брифинга пресс-секретарь президента РФ отметил, что пока в Москве не приняли решения насчет приостановки или продления зерновой сделки. Песков считает, что сейчас не нужно рассуждать о ее перспективах гипотетически.
Россия пока не сообщала о продлении договора. В ООН же рассчитывают, что до срока завершения его действия состоятся переговоры, посвященные этому вопросу.