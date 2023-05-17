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Представитель Кремля Дмитрий Песков призвал дождаться официального объявления насчет судьбы зерновой сделки

Экономика
Представитель Кремля Дмитрий Песков призвал дождаться официального объявления насчет судьбы зерновой сделки

Представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию о состоянии зерновой сделки. Он призвал дождаться официального объявления насчет судьбы договора.

Во время брифинга пресс-секретарь президента РФ отметил, что пока в Москве не приняли решения насчет приостановки или продления зерновой сделки. Песков считает, что сейчас не нужно рассуждать о ее перспективах гипотетически.

Россия пока не сообщала о продлении договора. В ООН же рассчитывают, что до срока завершения его действия состоятся переговоры, посвященные этому вопросу.
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