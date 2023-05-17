Каждый пятый житель Великобритании испытывает проблемы с выплатами по ЖКХ

Управление финансового надзора Великобритании сообщило об увеличении граждан, испытывающих серьезные проблемы с выплатами по ЖКХ.
По данным ведомства, еще в мае 2022 года трудности испытывали 7,8 миллионов человек. А к январю 2023 года этот показатель увеличился до 10,9 миллионов. Это составляет 21% от населения страны.
Также данные Управления свидетельствуют о том, что число граждан, пропускавших выплаты по счетам, увеличилось за указанный период на 1,4 миллиона человек. Оно составило к началу 2023 года 5,6 миллионов.
При этом выплаты по ипотеке увеличились у 29% респондентов, а арендная плата – у 34%. В целом увеличение сложностей с выплатами по счетам отметили 77% опрошенных. Еще 54% британцев испытывают проблемы на нервной почве из-за выросшей стоимости жизни, говорится в материале.
Ранее стало известно о том, что Британия намерена передать Киеву ракеты ПВО и сотни дронов в рамках нового пакета помощи. Об этом сообщили зарубежные СМИ.