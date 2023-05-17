Мужчины в масках похитили банкомат с 5,5 млн рублей из торгового центра в Тамбове

Мужчины в масках украли банкомат с 5,5 миллиона рублей из торгового центра в Тамбове. Инцидент произошел 17 мая, в среду. Соответствующая информация следует из Telegram-канала Baza.
Неизвестные личности загрузили банкомат в джип, отвезли за город и опустошили, указывается в сообщении. Охранник торгового центра обнаружил пропажу лишь спустя несколько часов: во время очередного обхода здания.
Спустя время сотрудникам правоохранительных органов удалось отследить маршрут перемещений грабителей. В настоящий момент информация об их местонахождении отсутствует. Вскрытый банкомат, в свою очередь, был обнаружен в лесу вблизи села Полковое.