Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Мужчины в масках похитили банкомат с 5,5 млн рублей из торгового центра в Тамбове

Происшествия
Мужчины в масках похитили банкомат с 5,5 млн рублей из торгового центра в Тамбове

Мужчины в масках украли банкомат с 5,5 миллиона рублей из торгового центра в Тамбове. Инцидент произошел 17 мая, в среду. Соответствующая информация следует из Telegram-канала Baza.

Неизвестные личности загрузили банкомат в джип, отвезли за город и опустошили, указывается в сообщении. Охранник торгового центра обнаружил пропажу лишь спустя несколько часов: во время очередного обхода здания.

Спустя время сотрудникам правоохранительных органов удалось отследить маршрут перемещений грабителей. В настоящий момент информация об их местонахождении отсутствует. Вскрытый банкомат, в свою очередь, был обнаружен в лесу вблизи села Полковое.
похищение банкомат тамбов
Военкоры ФАН