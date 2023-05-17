Николай Стариков: Нет сомнений, что саммит QUAD отменили из-за позиции Индии

Напомним, своего верхнего предела лимит госдолга США достиг еще в январе 2023-го, он составляет 31,4 триллиона долларов. Минфин США предупредил, что страна уже к 1 июня может оказаться без средств, чтобы погасить текущие платежи. Тем временем в Конгрессе США идет обсуждение предложенного республиканцами законопроекта, по которому лимит долга повысят на 1,5 триллиона долларов, но при этом Белый дом должен уменьшить госрасходы на 4,5 триллиона долларов. Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти допустил, что достичь договоренности две партии смогут к концу недели, но пока они все еще «далеки друг от друга».