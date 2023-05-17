Николай Стариков: Нет сомнений, что саммит QUAD отменили из-за позиции Индии

Накануне стало известно, что четырехсторонний саммит по безопасности QUAD с участием лидеров Австралии, Индии, США и Японии не состоится после отмены визита президента Джо Байдена. Как считает российский политолог Николай Стариков, реальная причина отмены форума — невозможность для Запада склонить Индию на свою сторону.
Об том, что саммит по безопасности QUAD не состоится, заявил премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе.
«Встреча лидеров Quad не состоится в Сиднее на следующей неделе. Тем не менее у нас будет встреча в Японии», — сказал австралийский лидер.
Форум должен был пройти 23–24 мая. Ранее в администрации Байдена сообщили, что он не поедет в Сидней, где должен был проходить саммит, из-за ситуации с американским госдолгом и потенциальным дефолтом США.
По изначальному замыслу, Байден вместе с Альбанезе, премьером Индии Нарендрой Моди и его коллегой из Японии Фумио Кисидой Фумио 24 мая должны были встретиться в столице Австралии. Глава Белого дома планировал поехать туда в рамках недельного турне по Азии — оно должно было начаться в японской Хиросиме на встрече «Большой семерки» и включать остановку в Папуа-Новой Гвинее.
По официальной версии, Байден отменил дополнительные этапы поездки из-за продолжающихся в Вашингтоне переговоров о потолке госдолга США. Напомним, Четырехсторонний диалог по вопросам безопасности Quad в последние годы пытался набрать все больший вес на фоне того, как США стремятся активизировать свои связи по безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе.
Как сообщил ФАН российский политолог и публицист Николай Стариков, причина для отмены встречи лидеров Запада с Индией выглядит абсолютно надуманной.
«Думаю, разгадка причин отмены четырехстороннего форума кроется именно в позиции Индии. Хотя бы потому, что изначально в плане форума говорилось о том, что "в поездке в Папуа-Новую Гвинею президента США будет сопровождать индийский лидер Нарендра Моди". И вдруг — отмена важнейшей поездки под предлогом того, что "у США финансовые сложности", власти страны никак не могут договориться на счет госдолга. Я уверен, что это — попытка сделать "хорошую мину при плохой игре"», — сообщил политолог.
С высокой вероятностью, у Соединенных Штатов и их партнеров не получилось договориться с Индией о прекращении поддержки России, а также присоединении Дели к позиции западных стран.
«Видимо, американцам стало окончательно ясно, что никаких позитивных результатов от встречи Байдена и Моди они не добьются. Поэтому было решено просто отменить весь саммит, чтобы не возникло никаких неприятных для Запада информационных последствий, — указал аналитик. — При этом сама причина отмены форума выглядит довольно глупо. Думаю, проблемы с договоренностями американских политиков по увеличению госдолга в принципе не существует. Согласитесь, трудно себе представить финансовое самоубийство США как главной экономической державы мира, печатающей деньги фактически "из воздуха". Да еще на основании того, что у нее просто «закончился воздух для печатания денег». Даже для не сведующего в политике человека это выглядит просто несерьезно».
Напомним, своего верхнего предела лимит госдолга США достиг еще в январе 2023-го, он составляет 31,4 триллиона долларов. Минфин США предупредил, что страна уже к 1 июня может оказаться без средств, чтобы погасить текущие платежи. Тем временем в Конгрессе США идет обсуждение предложенного республиканцами законопроекта, по которому лимит долга повысят на 1,5 триллиона долларов, но при этом Белый дом должен уменьшить госрасходы на 4,5 триллиона долларов. Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти допустил, что достичь договоренности две партии смогут к концу недели, но пока они все еще «далеки друг от друга».