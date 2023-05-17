С привкусом британского урана: причины и следствия инцидента под Хмельницким

Все возражения и предупреждения российской стороны демонстративно игнорировались и игнорируются — видимо, в Великобритании убеждены, что их слова и дела не подлежат какому-либо сомнению, а тем более — осуждению, не говоря уже о наказании, что никакой ответственности перед кем бы то ни было они не несут и нести не могут. В частности, что при любом развитии событий Россия не решится на ответные действия, наносящие прямой ущерб Соединенному Королевству и его правящим кругам как «вершине всей человеческой цивилизации», что уничтожающие удары по центрам принятия решения «альянса демократий» невозможны в принципе, никаких «Посейдонов» в устье Темзы или «Сарматов» в той же локации не будет, а на украинских (в перспективе — польских, прибалтийских, турецких и прочих) марионетках Россия может демонстрировать свой военный потенциал сколько угодно — этот расходный материал, этот набор «ложных целей» самим англосаксонским джентльменам ничуть не жаль. К тому же, будет дополнительный повод обвинить Россию и русских в «бесчеловечности» и на этом основании добиться еще больших выгод для себя в грядущем «поствоенном» мире.