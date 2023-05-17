С привкусом британского урана: причины и следствия инцидента под Хмельницким

Тот факт, что Великобритания исторически на протяжении минимум двух столетий выступает одним из главных государств-противников России, в особых доказательствах не нуждается. «Англичанка гадит», «хуже войны с англосаксом может быть только дружба с ним» — эти и подобные им утверждения, основанные на многовековом, чуть ли не с эпохи Ивана Грозного, опыте отношений с Туманным Альбионом, в нашей стране воспринимаются уже как само собой разумеющиеся истины.
И надо признать, что все последние годы действия Соединенного Королевства, несмотря на смену премьер-министров и монархов, являются подтверждением данной аксиомы.
Проведение специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины придало британской русофобии особенно зримые и объемные черты — все тайное стало явным. Британские политики с подачи лондонского Сити выступили самыми ярыми сторонниками неонацистского киевского режима, спровоцировав его на войну против России «до последнего украинца» и гарантировав поддержку всего созданного на основе Новой Атлантической Хартии «альянса демократий». Британские спецслужбы полностью опекали Зеленского, вылепив через глобальные масс-медиа из недавнего «нелоха» образ «героического национального лидера, возглавляющего сопротивление своего народа чудовищной российской агрессии», и навязывая этот образ всему миру. Британские деньги и британское оружие потоком льются в «незалежную».
Они больше года убивают российских солдат и наносят ущерб российской экономике, не говоря уже про подготовку тысяч украинских военнослужащих по стандартам НАТО, или про антироссийские санкции, введение которых в международном масштабе отрабатывалось официальным Лондоном уже в ходе высосанного из пальца «дела Скрипалей» 2018 года. В январе 2022 года, то есть еще до начала СВО, на Украину были поставлены несколько тысяч переносных противотанковых управляемых ракет (ПТУР) NLAW — «для сдерживания будущей российской агрессии». Из последних британских поставок — дроны-камикадзе повышенной дальности, крылатые ракеты Storm Shadow воздушного базирования и танки Challenger 2.
Последние, как известно, уже сыграли свою роль даже не появившись на поле боя. Ведь, помимо самих танков, Украине были поставлены и боеприпасы к ним, в том числе — снаряды с обедненным ураном, которые, судя по всему, хранились в оружейных складах под городом Хмельницком, пораженных российским ракетным ударом. В результате, как предполагается, могло произойти масштабное радиохимическое заражение местности продуктами горения — затрагивающее не только территорию Украины, но и сопредельной Польши.
Что показательно, британское правительство по этому поводу заранее заявило, что никакой ответственности за любые последствия, связанные с использованием данного типа снарядов украинской стороной, не несёт, то есть понятно, что подобные риски (плюс функция прикрытия украинской «грязной атомной бомбы») входили в расчеты Лондона. Но, как это было и ранее (в Югославии при агрессии НАТО), не стали причиной для отказа от применения подобного типа снарядов. Такая «помощь» лишь подчеркивает: судьба населения Украины и всех «туземцев» Восточной Европы не представляет никакой реальной ценности их англосаксонских «хозяев» — они интересны только в той мере, в какой сражаются за «общечеловеческие ценности свободы и демократии», за тот «международный порядок, основанный на правилах», который выгоден этим «хозяевам».
Все возражения и предупреждения российской стороны демонстративно игнорировались и игнорируются — видимо, в Великобритании убеждены, что их слова и дела не подлежат какому-либо сомнению, а тем более — осуждению, не говоря уже о наказании, что никакой ответственности перед кем бы то ни было они не несут и нести не могут. В частности, что при любом развитии событий Россия не решится на ответные действия, наносящие прямой ущерб Соединенному Королевству и его правящим кругам как «вершине всей человеческой цивилизации», что уничтожающие удары по центрам принятия решения «альянса демократий» невозможны в принципе, никаких «Посейдонов» в устье Темзы или «Сарматов» в той же локации не будет, а на украинских (в перспективе — польских, прибалтийских, турецких и прочих) марионетках Россия может демонстрировать свой военный потенциал сколько угодно — этот расходный материал, этот набор «ложных целей» самим англосаксонским джентльменам ничуть не жаль. К тому же, будет дополнительный повод обвинить Россию и русских в «бесчеловечности» и на этом основании добиться еще больших выгод для себя в грядущем «поствоенном» мире.
Каким образом, какой ценой и когда удастся изменить эту снобистскую точку зрения англосаксонских элит — одна из основных и самых сложных проблем нынешней глобальной гибридной войны, сопровождающей переход от однополярного к многополярному миру. Но решать ее всё равно, так или иначе придется — и нынешний инцидент с привкусом урана — важное тому подтверждение.