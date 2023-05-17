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Задержания пособников террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» в трех регионах РФ попали на видео

Происшествия
Задержания пособников террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» в трех регионах РФ попали на видео

Федеральная служба безопасности РФ показала кадры операции по задержанию пособников террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»✱ (запрещена в России). Один из них не открыл дверь по требованию сотрудников.

Операцию осуществили в трех регионах России. Четырех сборщиков средств задержали в Забайкалье, ЯНАО и Дагестане. Трое из них не сопротивлялись во время работы сотрудников органа исполнительной власти. Последний не пустил в жилье силовиков, поэтому им пришлось применить циркулярную пилу.

Ранее сообщалось, что мужчины подозреваются в сборе средств для террористической организации. По этому факту возбудили уголовное дело.

  • ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация
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