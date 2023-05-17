Задержания пособников террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» в трех регионах РФ попали на видео

Операцию осуществили в трех регионах России. Четырех сборщиков средств задержали в Забайкалье, ЯНАО и Дагестане. Трое из них не сопротивлялись во время работы сотрудников органа исполнительной власти. Последний не пустил в жилье силовиков, поэтому им пришлось применить циркулярную пилу.