Задержания пособников террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» в трех регионах РФ попали на видео

Федеральная служба безопасности РФ показала кадры операции по задержанию пособников террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»✱ (запрещена в России). Один из них не открыл дверь по требованию сотрудников.
Операцию осуществили в трех регионах России. Четырех сборщиков средств задержали в Забайкалье, ЯНАО и Дагестане. Трое из них не сопротивлялись во время работы сотрудников органа исполнительной власти. Последний не пустил в жилье силовиков, поэтому им пришлось применить циркулярную пилу.
Ранее сообщалось, что мужчины подозреваются в сборе средств для террористической организации. По этому факту возбудили уголовное дело.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация