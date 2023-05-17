Google будет удалять аккаунты, которыми не пользовались в течение двух лет

Вице-президент компании Рут Кричели заявила, что данное решение коснется только личных аккаунтов пользователей. Это следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте Google.
Кричели объяснила, что политика коснется только неактивных учетных записей. Если пользователь не заходил в аккаунт минимум два года, то компания может удалить профиль и все его содержимое.
По данным организации, учетные записи школ и других организаций не попадают под данные изменения в политике. Неактивные аккаунты начнут удалять с декабря 2023 года, перед этим владельцам будет отправлено уведомление.
Ранее стало известно, что разработчики Google внедрят на сайт ботов с искусственным интеллектом. Таким образом, организация хочет сосредоточиться на интересах молодых людей по всему миру.