«Жест отчаяния»: военный эксперт Дандыкин о танковом обстреле Белгородской области

Обстреляв нашу землю из танка Украина продемонстрировала, что ее власти находится в отчаянии. Такое мнение в интервью корреспонденту ФАН озвучил военный аналитик Василий Дандыкин.
Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ впервые ударили по территории России из танка. Под обстрел попала Белгородская область.
По данным издания, боевая машина била из села Бударки, в общей сложности было выпущено около 12 снарядов. Они прилетали по южным окраинам хутора Старый. Никто не пострадал, разрушений не зафиксировано.
До этого армия Украины не подгоняла танки так близко к границе с Россией, чтобы вести обстрел. Опасалась ответных ударов противотанковыми ракетными комплексами.
«Этого следовало ожидать, одно из направлений в рамках этого уже набившего оскомину контрнаступа, это провокация по всей линии нашей старой границы. Работают диверсионно-разведывательные группы, техника. Ну хотя танк, как мы помним, довольно маневренная штука и ему пройти за ночь 40-50 километров труда не составляет. А вообще, атака из разряда морального укола, притом, что это также жест отчаяния ВСУ. Пытаются повлиять на моральное состояние наших людей прежде всего, вызвать панику», — прокомментировал инцидент Дандыкин.
По словам военного эксперта, до этого украинские войска тоже совершали вылазки и атаковали территорию России, однако делали это при помощи так называемых кочующих минометов, установленных в кузове пикапов. Решить сложившуюся проблему Москве, по мнению собеседника ФАН, поможет опыт афганской войны.
«Нам нужно делать полосу безопасности вдоль границы, как это было в Афганистане, когда ее контролировали наши пограничные войска. У них были маневренные группы, и они десятки километров контролировали, чтобы не было басмачей в тылу нашей армии. Здесь, думаю, нужно переходить к такой же тактике, силами Росгвардии, силами самообороны с привлечением армии, спецназа. Полоса в несколько десятков километров нужна», — заключил Василий Дандыкин.
Напомним, ФАН ранее сообщал, что российские бойцы получат новейшую гаубицу 2С25М.