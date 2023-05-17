«Жест отчаяния»: военный эксперт Дандыкин о танковом обстреле Белгородской области

По словам военного эксперта, до этого украинские войска тоже совершали вылазки и атаковали территорию России, однако делали это при помощи так называемых кочующих минометов, установленных в кузове пикапов. Решить сложившуюся проблему Москве, по мнению собеседника ФАН, поможет опыт афганской войны.