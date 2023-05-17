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Минцифры РФ анонсировало начало работы реестра военнообязанных к осеннему призыву

Общество
Минцифры РФ анонсировало начало работы реестра военнообязанных к осеннему призыву

Реестр военнообязанных начнет функционировать в России уже к осеннему призыву. Об этом рассказали в Минцифры.

Аналитик Анастасия Климова ранее предупредила россиян о мошенничестве с онлайн-реестрами военнообязанных в Сети. Преступники рекламируют услуги по освобождению от службы в армии в Telegram-каналах и ботах.

Наиболее массовой категорией мошеннических страниц являются якобы «проверяющие» наличие гражданина в реестре или некой базе лиц, подлежащих мобилизации. Злоумышленники «для проверки» запрашивают личные данные россиян и могут использовать их в преступных целях, отметила Климова.
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