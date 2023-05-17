Президент Польши Анджей Дуда заявил о неготовности Варшавы передать Киеву истребители F-16

По словам политика, его страна уже оказала Киеву военную помощь на миллиарды долларов и по объемам поддержки находится в первой тройке стран. Дуда отметил, что у Польши немного истребителей F-16. Число самолетов этого типа, имеющихся в распоряжении Варшавы, не позволяет говорить об их передаче Украине, добавил президент европейского государства.