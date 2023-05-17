Древний артефакт обнаружили туристы в Новосибирской области

В Новосибирской области на территории старого Бердска, который был затоплен в 50-х годах прошлого века, туристы нашли уникальный артефакт возрастом около трехсот лет. Информация об этом появилась в местных пабликах.
Речь идет о небольшом старинном ядре от пушки-пищали, которые были на вооружении у гарнизона Бердского острога на рубеже XVII-XVIII веков, передает сетевое издание «МК в Новосибирске». По словам специалистов, именно небольшая оборонительная крепость стала началом поселения, превратившегося спустя годы в город Бердск.
Ученые-археологи отметили уникальность подобной находки. Предметы тяжелого вооружения, а тем более ядра, нечасто попадаются на территории «Северной Атлантиды», как иногда именуют Бердск. Раньше во время раскопок удавалось обнаружить в основном ножницы, монеты, топоры, утюги и человеческие кости. Местные жители и туристы иногда находят гвозди, скобы и лошадиные зубы.