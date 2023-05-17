Древний артефакт обнаружили туристы в Новосибирской области

Ученые-археологи отметили уникальность подобной находки. Предметы тяжелого вооружения, а тем более ядра, нечасто попадаются на территории «Северной Атлантиды», как иногда именуют Бердск. Раньше во время раскопок удавалось обнаружить в основном ножницы, монеты, топоры, утюги и человеческие кости. Местные жители и туристы иногда находят гвозди, скобы и лошадиные зубы.