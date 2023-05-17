Актер театра и кино Прохор Дубравин продолжает общаться на «человеческо-духовном» уровне с украинскими друзьями

Круг общения российского актера Прохора Дубравина сузился после начала специальной военной операции в 2022 году. Однако, по словам самого артиста, у него все же остались хорошие отношения с небольшим количеством людей с Украины.
В беседе с телеведущим Борисом Корчевниковым в эфире программы «Жизнь и судьба» Дубравин подчеркнул, что старается не обсуждать с друзьями политическую тему. По его словам, именно разная реакция на происходящее стала причиной прекращения связи со многими знакомыми.
«На Украине у меня остались хорошие отношения с небольшим количеством людей, потому что все реагируют по-разному. Но есть люди, которые воспринимают ситуацию адекватно, понимают, что, куда и к чему идет. С такими людьми продолжается человеческое общение на уровне не политическом, а человеческо-духовном», — рассказал актер.
Ранее певица Виктория Дайнеко рассказала, что перестала поддерживать связь со многими людьми за их «неприятные» слова по поводу СВО.