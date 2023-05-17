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Евросоюз намерен добавить в санкционные списки более 100 компаний и физических лиц в рамках новых мер против РФ

Политика
Евросоюз намерен добавить в санкционные списки более 100 компаний и физических лиц в рамках новых мер против РФ

ЕС расширит санкционные списки компаний и физических лиц — в него будут добавлены еще более 100 компаний и физлиц в рамках новых мер против России. Об этом сообщает издание Euobserver.

В настоящее время Евросоюз заморозил счета более чем 1,6 тысячи российских физлиц и компаний. В 11-м пакете санкций в этот список будут добавлены еще 100 наименований.

Из публикации также следует, что Европейский союз может ввести специальные разрешения на совершение финансовых операций для европейских компаний. Таким образом ЕС намерен помочь им покинуть российский рынок.

Ранее DEITA.RU сообщала, что в рамках 11-го пакета санкций Евросоюз намерен ограничить транзит товаров через территорию России. Какие именно категории будут под запретом, не уточняется.
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