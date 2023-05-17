Сотрудники ФСБ задержали в трех регионах России сборщиков средств для террористов «Хайят Тахрир аш-Шам»

По версии ФСБ, задержанные следовали полученным инструкциям и переводили деньги на счета террористов. Эти средства шли на покупку оружия, амуниции, а также для распространения информации о деятельности «Хайят Тахрир аш-Шам». У сборщиков изъяли средства связи и платежные инструменты. Уголовное дело возбудили по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).