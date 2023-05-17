Сотрудники ФСБ задержали в трех регионах России сборщиков средств для террористов «Хайят Тахрир аш-Шам»

Федеральная служба безопасности задержала сборщиков средств для террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»✱ (запрещена в РФ) в Сирии. Четырех человек взяли в трех регионах России.
В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России уточнили, что сборщиков задержали в Забайкальском крае, Ямало-Ненецком автономном округе и Республике Дагестан. Они оказались пособникам террористической организации.
По версии ФСБ, задержанные следовали полученным инструкциям и переводили деньги на счета террористов. Эти средства шли на покупку оружия, амуниции, а также для распространения информации о деятельности «Хайят Тахрир аш-Шам». У сборщиков изъяли средства связи и платежные инструменты. Уголовное дело возбудили по части 1.1 статьи 205.1 УК РФ («Содействие террористической деятельности»).
Днем ранее была задержана гражданка Украины. Девушка подозревается в передаче информации об объектах и технике ВС РФ.
- ✱ - запрещенная в РФ террористическая организация