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Жителю села Черемошное Белгородской области оторвало стопу при взрыве украинской мины «Лепесток»

Происшествия
Жителю села Черемошное Белгородской области оторвало стопу при взрыве украинской мины «Лепесток»

Мужчина наступил на украинскую мину «Лепесток» и остался без правой стопы. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Житель села Черемошное Белгородской области наступил на украинскую мину «Лепесток», когда косил траву в овраге. В результате мужчине оторвало правую стопу. Сейчас он находится в противошоковой операционной городской больницы №2, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

Гладков также обратился к жителям региона с просьбой отказаться от посещения граничащих с Украиной лесополос. Из-за предыдущих обстрелов ВСУ в приграничных районах сохраняется минная опасность.

Ранее в результате обстрела Белгородской области украинскими военными пострадала мирная жительница, передает «Ридус». Женщина получила осколочные ранения.
Гладков мина лепесток белгородская область
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