Жителю села Черемошное Белгородской области оторвало стопу при взрыве украинской мины «Лепесток»

Житель села Черемошное Белгородской области наступил на украинскую мину «Лепесток», когда косил траву в овраге. В результате мужчине оторвало правую стопу. Сейчас он находится в противошоковой операционной городской больницы №2, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.