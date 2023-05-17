Жителю села Черемошное Белгородской области оторвало стопу при взрыве украинской мины «Лепесток»

Мужчина наступил на украинскую мину «Лепесток» и остался без правой стопы. Об этом рассказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Житель села Черемошное Белгородской области наступил на украинскую мину «Лепесток», когда косил траву в овраге. В результате мужчине оторвало правую стопу. Сейчас он находится в противошоковой операционной городской больницы №2, сообщил губернатор в своем Telegram-канале.
Гладков также обратился к жителям региона с просьбой отказаться от посещения граничащих с Украиной лесополос. Из-за предыдущих обстрелов ВСУ в приграничных районах сохраняется минная опасность.
Ранее в результате обстрела Белгородской области украинскими военными пострадала мирная жительница, передает «Ридус». Женщина получила осколочные ранения.