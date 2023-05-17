Трое жительниц Твери хотели продать младенца за 60 000 рублей

Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, ее дальнейшее жизнеустройство взяли на контроль правоохранители. В настоящее время специалисты решают вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела по п. «в» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ. Прокуратура контролирует выяснение всех подробностей купли-продажи младенца, сообщили в пресс-службе ведомства.