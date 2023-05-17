Трое жительниц Твери хотели продать младенца за 60 000 рублей

Уроженка Узбекистана, проживающая в Твери, 8 мая 2023 года родила девочку. После этого 29-летняя мамаша вместе с двумя сообщницами 39 и 46 лет решила продать собственного ребенка в Москве. Об этом уведомили в столичной прокуратуре.
Как пишет «Тверской проспект», 15 мая в вечернее время подельницы, находясь в московском ТЦ на улице Лобненская, продали «покупательнице» новорожденную за 60 000 рублей. После получения денежных средств и оформления расписок преступниц задержали, поделились в надзорном ведомстве.
Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает, ее дальнейшее жизнеустройство взяли на контроль правоохранители. В настоящее время специалисты решают вопрос о возбуждении в отношении задержанных уголовного дела по п. «в» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ. Прокуратура контролирует выяснение всех подробностей купли-продажи младенца, сообщили в пресс-службе ведомства.