Спасатели достали живого мужчину из-под завалов спустя три месяца после землетрясения в Сирии

Разрушительные подземные толчки магнитудой 7,4 были зафиксированы на юго-востоке Турции в феврале. Землетрясение было такой силы, что оказало влияние на соседнюю Сирию. Жертвами стихийного бедствия стали около полутора тысяч человек.