Спасатели достали живого мужчину из-под завалов спустя три месяца после землетрясения в Сирии

Сильно истощенного местного жителя извлекли из-под разрушенных землетрясением зданий в Сирии, передает портал Akhbar.fouri.
Разрушительные подземные толчки магнитудой 7,4 были зафиксированы на юго-востоке Турции в феврале. Землетрясение было такой силы, что оказало влияние на соседнюю Сирию. Жертвами стихийного бедствия стали около полутора тысяч человек.
Сотрудники спасательных служб 16 мая извлекли истощенного мужчину из-под разрушенных строений. Местный житель провел под завалами три месяца. Сейчас его отправили в больницу, где за ним пристально наблюдают медики.
Ранее в Сирию прибыл борт МЧС России с гуманитарным грузом для пострадавших от землетрясений, произошедших в регионе в начале февраля. Это уже пятая партия помощи, переданная местным жителям по линии службы.