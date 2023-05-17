Украинского военного приговорили к 20 годам тюрьмы за обстрелы домов жителей ЛНР для устрашения

Верховный суд ЛНР приговорил к 20 годам колонии строгого режима солдата ВСУ, который обстреливал дома жителей республики. Об этом сообщает СК.
По имеющейся информации, Павел Смилко, проходивший службу в рядах 24-й отдельной механизированной бригады, совместно с другими военными получил приказ об обстреле жилых домов Попасной (ЛНР). Это делалось для устрашения мирного населения и повреждения объектов гражданской инфраструктуры.
Бойцы ВСУ знали, что в населенном пункте отсутствуют воинские подразделения ВС РФ и из 100-мм противотанкового орудия МТ-12 «Рапира» в период с 15 по 19 марта 2022 года произвели обстрелы осколочно-фугасными снарядами «3ОФ35» придомовых территорий вблизи жилых домов по улицам Мира, Гагарина и Киевская. В результате один мужчина погиб, повреждено чужое имущество.
Смилко сознался и раскаялся в содеянном. Суд признал его виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 («Жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов»), п. «е» и «ж» ч. 2 ст. 105 («Убийство, совершенное группой лиц и общеопасным способом») и ч. 2 ст. 167 УК РФ («Умышленное повреждение чужого имущества общеопасным способом»).
Ранее в ЛНР на 14 лет осудили военнослужащего ВСУ Андрея Бардаша. Он тоже терроризировал местных жителей.