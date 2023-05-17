Украинского военного приговорили к 20 годам тюрьмы за обстрелы домов жителей ЛНР для устрашения

Бойцы ВСУ знали, что в населенном пункте отсутствуют воинские подразделения ВС РФ и из 100-мм противотанкового орудия МТ-12 «Рапира» в период с 15 по 19 марта 2022 года произвели обстрелы осколочно-фугасными снарядами «3ОФ35» придомовых территорий вблизи жилых домов по улицам Мира, Гагарина и Киевская. В результате один мужчина погиб, повреждено чужое имущество.