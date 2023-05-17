Неизвестный проник в квартиру безработной петербурженки на Сизова и украл около 8,5 млн рублей из пакета на кухне

Около 8,5 миллиона рублей украли у безработной 45-летней женщины в Приморском районе Санкт-Петербурга. Об этом сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.
Сообщение о краже поступило в дежурную часть вечером 16 мая. Приживающая в съемной квартире в доме на проспекте Сизова Ольга О. сообщила правоохранителям, что из ее дома были похищены деньги в размере 8 450 000 рублей. Денежные средства она оставила в пакете на кухне.
Прибывшие на место полицейские осмотрели квартиру, однако следов взлома на дверях и окнах не обнаружили. Были изъяты следы рук, обуви, а также механизм врезного замка с ключом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее в Свердловской области задержали взломщика сейфа, похитившего 1,2 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело.