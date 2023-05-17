Неизвестный проник в квартиру безработной петербурженки на Сизова и украл около 8,5 млн рублей из пакета на кухне

Сообщение о краже поступило в дежурную часть вечером 16 мая. Приживающая в съемной квартире в доме на проспекте Сизова Ольга О. сообщила правоохранителям, что из ее дома были похищены деньги в размере 8 450 000 рублей. Денежные средства она оставила в пакете на кухне.