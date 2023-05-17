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Politico: Евросоюз в связи с экономическими трудностями не сможет одновременно принять Киев и Анкару

Политика
Politico: Евросоюз в связи с экономическими трудностями не сможет одновременно принять Киев и Анкару

Европейский союз в связи с проблемами в экономической сфере не сможет одновременно принять Украину и Турцию. Соответствующей информацией поделились авторы издания Politico.

Об этом стало известно 17 мая, в среду. В данный момент присоединение Киева к Евросоюзу имеет за собой больше движущей силы на фоне вооруженного противостояния на украинской территории, указывается в материале.

«Невозможно представить, чтобы ЕС мог принять и Турцию, и Украину. Рынок этого не выдержит», — отмечает издание со ссылкой на европейского чиновника.

Ранее сообщалось, что в Эстонии ужаснулись отношением Евросоюза к Украине. Подробности передает «ФедералПресс».
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