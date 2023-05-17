Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Члены Синода РПЦ утвердили молитву для желающих устроиться на работу

Общество
Члены Синода РПЦ утвердили молитву для желающих устроиться на работу

Члены Священного Синода РПЦ утвердили молебное пение по случаю поиска работы. Информация появилась на сайте Московского Патриархата.

На очередном заседании религиозного органа заслушали рапорт главы Синодальной богослужебной комиссии митрополита Петрозаводского и Карельского Константина о представлении на утверждение некоторых богослужебных текстов. Среди них оказалась и молитва для поиска работы.

Также члены Синода постановили утвердить молитву страстотерпцу царевичу Алексию о страждущих гемофилией, тропарь и кондак преподобномученику Никанору, архимандриту Перервинскому, а также тропарь, кондак и молитву священномученику Владимиру Панькину.

Ранее «Ридус» сообщил о возвращении РПЦ иконы «Троица» Андрея Рублева. Это решение президентом РФ Владимиром Путиным.
молитва рпц работа
Военкоры ФАН