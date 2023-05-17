«Тело мое, а лицо – другое»: актер Дубравин прокомментировал частичное исчезновение из украинского сериала

Украинский телеканал СТБ в своем сериале «Последнее письмо любимого», премьера которого должна была состояться в марте 2023 года, заменил лицо российского актера Прохора Дубравина украинцем Дмитрием Сарансковым.
В эфире программы «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым Дубравин отметил, что никто из создателей многосерийной мелодрамы не связывался с ним и не предупредил об изменениях в картине. Актер узнал об этом от друзей, которые первые заметили скриншоты в ленте новостей канала.
«Вот так вот. Тело мое, а лицо – другое. Да, это украинский актер, я с ним лично знаком. И вот, видимо, он дал согласие на использование своего лица на другом туловище», — отреагировал Дубравин.
Российский актер предположил, что решение изменить лицо героя, а также язык дубляжа, с помощью нейросетей было принято после того, как украинские зрители «разделились на два лагеря». Одни, по его словам, не хотели видеть в отечественном шоу актера из России. Другая часть, в свою очередь, настаивала на том, что «лучше вообще тогда не показывать сериал, чем портить именно само произведение такой технологией».
Следует отметить, что ранее председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детей Русской православной церкви Федор Лукьянов выступил против использования в нейросетях образы человека. По его словам, очеловечивание искусственного интеллекта опасно для общества, передает INFOX.