«Тело мое, а лицо – другое»: актер Дубравин прокомментировал частичное исчезновение из украинского сериала

Российский актер предположил, что решение изменить лицо героя, а также язык дубляжа, с помощью нейросетей было принято после того, как украинские зрители «разделились на два лагеря». Одни, по его словам, не хотели видеть в отечественном шоу актера из России. Другая часть, в свою очередь, настаивала на том, что «лучше вообще тогда не показывать сериал, чем портить именно само произведение такой технологией».