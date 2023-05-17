Болельщики «Интера» отпраздновали долгожданный выход команды в финал Лиги чемпионов

«Интер» обыграл «Милан» со счетом 1:0 и впервые за 13 лет вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА. Болельщики «Интернационале» бурно отпраздновали победу своей любимой команды над непримиримым соперником — они встретили футболистов после матча сигнальными ракетами, флагами клуба и песнями.