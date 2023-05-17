Болельщики «Интера» отпраздновали долгожданный выход команды в финал Лиги чемпионов

«Интер» обыграл «Милан» со счетом 1:0 и впервые за 13 лет вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА. Болельщики «Интернационале» бурно отпраздновали победу своей любимой команды над непримиримым соперником — они встретили футболистов после матча сигнальными ракетами, флагами клуба и песнями.
В первом матче полуфинала «Интер» уже обыграл своих соперников, а во вторник вновь покорил «Милан» благодаря голу аргентинского нападающего Лаутаро Мартинеса. В следующей игре команда встретится либо с мадридским «Реалом», либо с «Манчестер Сити» 10 июня в Стамбуле.