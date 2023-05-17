Фильм «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом в главной роли собрал семиминутные овации в Каннах

Фильм «Жанна Дюбарри» собрал семиминутные овации в Каннах. Картина Майвенн Ле Беско с Джонни Деппом в главной роли открывала фестиваль.
В соцсети попал ролик, на котором видно, как сильно овации растрогали американского актера. На кадрах он аплодирует вместе с залом и вытирает глаза.
Известно, что в «Жанне Дюбарри» Деппу досталась роль Людовика XV. Она стала для артиста первой за три года после разбирательств с экс-супругой Эмбер Херд. Премьера в Каннах состоялась почти через год после завершения скандального суда.
«Жанна Дюбари» должна выйти в российский прокат. Однако точную дату релиза ленты на данный момент не объявляли.
Ранее стало известно о том, что Депп заключил крупный рекламный контракт. Французская компания Dior предложила актеру 20 миллионов долларов за три года сотрудничества.