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Фильм «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом в главной роли собрал семиминутные овации в Каннах

Общество
Фильм «Жанна Дюбарри» с Джонни Деппом в главной роли собрал семиминутные овации в Каннах

Фильм «Жанна Дюбарри» собрал семиминутные овации в Каннах. Картина Майвенн Ле Беско с Джонни Деппом в главной роли открывала фестиваль.

В соцсети попал ролик, на котором видно, как сильно овации растрогали американского актера. На кадрах он аплодирует вместе с залом и вытирает глаза.

Известно, что в «Жанне Дюбарри» Деппу досталась роль Людовика XV. Она стала для артиста первой за три года после разбирательств с экс-супругой Эмбер Херд. Премьера в Каннах состоялась почти через год после завершения скандального суда.

«Жанна Дюбари» должна выйти в российский прокат. Однако точную дату релиза ленты на данный момент не объявляли.

Ранее стало известно о том, что Депп заключил крупный рекламный контракт. Французская компания Dior предложила актеру 20 миллионов долларов за три года сотрудничества.
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