Волонтеры РФ передали сотни книг для жителей Генического округа Херсонщины

Как сообщили корреспонденту ФАН в Гуманитарном центре в Херсонской области, накануне участники миссии продолжили работу по обеспечению местных библиотек литературой на русском.
В рамках акции волонтеры привезли в библиотеку села Партизаны десятки коробок с художественной, учебной и исторической литературой. Раньше, при украинской власти, этот населенный пункт назывался Рыково. По словам добровольцев, в небольшом сельском учреждении — довольно скромный и сильно изношенный книжный фонд, который в последние годы фактически не пополнялся. Аналогичная ситуация с литературой сложилась и в поселковой школе.
«Моя дочь недавно пришла из школы и сказала, что в процессе обучения им сильно не хватает книг на русском языке. Я обратилась к волонтерам, написала заявление, и уже через два дня мне перезвонили и пообещали помочь. Мы уже не в первый раз обращаемся за помощью в Гуманитарный центр, и там всегда очень быстро реагируют на наши просьбы. Ранее нам уже доставляли игрушки и развивающие книги в рыковский и догмаровский детские сады. Также волонтеры помогли продуктами местной семье, в которой есть больной ребенок», —- рассказала жительница села Партизаны Наталья Белик.
В числе авторов, произведения которых привезли в Партизаны — Лермонтов, Толстой, Зощенко, Чехов, Пушкин и десятки других русских и советских писателей.
«В селе Рыково, которому только недавно вернули историческое название Партизаны, большинство жителей — русскоязычные. Потребность в литературе у людей на родном для них языке — постоянная и высокая. С просьбой привезти русскую литературу в местную библиотеку и школу к нам обратились сами жители. Мы постарались максимально оперативно отработать этот запрос», — рассказал депутат Госдумы, глава гуманитарной миссии Игорь Кастюкевич.
Ранее добровольцы уже неоднократно передавали сотни книг в школы и библиотеки Херсонской области. Несколько тысяч книг на русском языке участники миссии привозили в том числе и в отдаленные села — в основном школьные учебники и художественную литературу. Все доставленные жителям региона книги — часть гуманитарного груза, который собрали и направили в Херсонскую область воронежцы во время проведения акции «Книги — Донбассу».
Гуманитарный центр работает в регионе с марта 2022-го. Все это время в рамках миссии волонтеры совершали выезды в деревни и села региона, также была организована работа стационарных центров в Херсоне и Геническе. За 13 месяцев продуктовую помощь получило свыше 184 тысяч человек (2,2 тысячи тонн), в том числе жители 85 сел, где было выдано более 25 тысяч гуманитарных наборов (184 тонны).
За это время медицинская помощь была оказана более чем 18-ти тысячам граждан. Также в рамках миссии в медучреждения региона было передано 20 тонн медикаментов, 3 тонны инсулина, 60 тонн физраствора и глюкозы, 40 тысяч медицинских масок. Специальными медицинскими наборами было обеспечено 52 поселковых фельдшерско-акушерских пункта на Херсонщине.