Минимум два человека погибли из-за сильных ливней на севере Италии

Мощные ливни обрушились на северную область Эмилия-Романья в среду 17 мая, сообщает la Repubblica.
Департамент гражданской защиты Италии ввел максимальный уровень погодной опасности в регионе из-за сильных дождей еще в понедельник. Зафиксированы оползни, затопления на дорогах. Сотни человек были эвакуированы из Эмилии-Романьи.
Сейчас известно о как минимум двух погибших и одном пропавшем без вести. Отмечается, что премьер-министр Италии Джоджа Мелони взял ситуацию под свой контроль.
Ранее в шторме на юге Нигерии пострадали 12 человек. Стихийное бедствие уничтожило целый населенный пункт в штате Дельта. Отмечается, что семеро жителей поселения погибли под завалами обрушенных строений.