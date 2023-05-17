Памятник погибшей в результате теракта журналистке Дарье Дугиной установят в Миусском сквере Москвы

Ранее блогер Сергей Иванов задал руководителю Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллу Буданову вопрос о том, смогут ли украинские разведчики добраться до журналиста Владимира Соловьева или философа Александра Дугина, который является отцом погибшей журналистки. В ответ на это глава ГУР заявил, что его ведомство «достало уже многих».