Погибшей в результате организованного Киевом теракта российской журналистке Дарье Дугиной установят памятник в Миусском сквере в Москве. Об этом сообщила Общественная палата.
Напомним, что Дугина погибла в результате взрыва автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. На месте трагедии также появится бюст журналистки.
Ранее блогер Сергей Иванов задал руководителю Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллу Буданову вопрос о том, смогут ли украинские разведчики добраться до журналиста Владимира Соловьева или философа Александра Дугина, который является отцом погибшей журналистки. В ответ на это глава ГУР заявил, что его ведомство «достало уже многих».