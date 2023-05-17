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Памятник погибшей в результате теракта журналистке Дарье Дугиной установят в Миусском сквере Москвы

Общество
Памятник погибшей в результате теракта журналистке Дарье Дугиной установят в Миусском сквере Москвы

Погибшей в результате организованного Киевом теракта российской журналистке Дарье Дугиной установят памятник в Миусском сквере в Москве. Об этом сообщила Общественная палата.

Напомним, что Дугина погибла в результате взрыва автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. На месте трагедии также появится бюст журналистки.

Ранее блогер Сергей Иванов задал руководителю Главного управления разведки Минобороны Украины Кириллу Буданову вопрос о том, смогут ли украинские разведчики добраться до журналиста Владимира Соловьева или философа Александра Дугина, который является отцом погибшей журналистки. В ответ на это глава ГУР заявил, что его ведомство «достало уже многих».
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