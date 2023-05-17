Сенатор Алексей Пушков заявил о «Большом разрыве» в отношениях между Россией и Западом

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал нынешние отношения России с Западом. Он назвал их «Большим разрывом».
Российский сенатор в своем Telegram-канале объяснил разницу этого статуса с «холодной войной», которая закрепилась в истории второй половины XX века. Пушков считает, что она оказалась не такой уж и холодной. Он отметил, что сейчас идет качественно новое явление.
«"Большой разрыв" отличается почти полным прекращением политических контактов Запада с Россией при упорном, не считающимся с реалиями курсе Запада на ее изоляцию», — объяснил член Совфеда РФ.
Ранее сенатор высказался о положении США после проигрыша в борьбе за Сирию. Он отметил, что заявления Вашингтона на эту тему являются арьергардными, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».