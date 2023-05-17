Подросток из Сургута попал в больницу с отеком мозга после 12-часовой игры за компьютером

Школьник из Сургута был госпитализирован с отеком мозга после того, как полдня играл в компьютер. Об этом сообщил Telegram-канал Ural Mash.
Как рассказала мать 15-летнего пострадавшего, сын отпросился на ночь к другу. Подростки всю ночь провели за компьютерными играми, после чего один из приятелей почувствовал недомогание. Его речь стала невнятной, также начались судороги и школьник потерял сознание.
Юноша был госпитализирован. Врачи диагностировали у подростка отек роговицы с последующим отмиранием и приступ эпилепсии. Он провел в больнице около недели, состояние школьника постепенно улучшается.
Ранее врач-невролог Геннадий Жданов перечислил причины развития эпилепсии. Об этом пишет «Вечерняя Москва».