Подросток из Сургута попал в больницу с отеком мозга после 12-часовой игры за компьютером

Как рассказала мать 15-летнего пострадавшего, сын отпросился на ночь к другу. Подростки всю ночь провели за компьютерными играми, после чего один из приятелей почувствовал недомогание. Его речь стала невнятной, также начались судороги и школьник потерял сознание.