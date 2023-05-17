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Президент РФ Путин участвует в подписании договора о строительстве железной дороги в Иране по видеосвязи

Политика
Президент РФ Путин участвует в подписании договора о строительстве железной дороги в Иране по видеосвязи

Президент России Владимир Путин участвует в подписании договора о строительстве железной дороги с иранским коллегой Эбрахимом Раиси в режиме видеосвязи. Об этом сообщает Telegram-канал Zvezdanews.

По словам иностранного лидера, это очень важное соглашение для его страны. Согласно проекту, железная дорога соединит населенные пункты Решт и Астара.

Ранее в Москве состоялась встреча глав МИД России, Сирии, Турции и Ирана. Беседа Сергея Лаврова, Хосейна Амира Абдоллахияна, Фейсала Микдада и Мевлюта Чавушоглу длилась порядка трех часов, сообщал RT.
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