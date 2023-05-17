Фешен-блогера Карину Нигай проверяют на неуплату налогов после анонса нового марафона за 1,5 млн рублей

Блогер заявила о готовности к запуску нового курса по жизни мечты, стоимость которого составит от одного до полутора миллионов рублей. Онлайн-встречи со своими гостями Нигай планирует проводить у себя дома, в Москве. При этом рассрочка для оплаты марафона фешен-блогера не предусмотрена, сообщает Telegram-канал SHOT.