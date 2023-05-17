Фешен-блогера Карину Нигай проверяют на неуплату налогов после анонса нового марафона за 1,5 млн рублей

Представители движения «Ветераны России» направили в Генпрокуратуру РФ и СК просьбу о проверке фешен-блогера Карины Нигай на неуплату налогов. Это произошло после анонса нового марафона стилиста стоимостью в 1,5 миллиона рублей с VIP-сопровождением.
Блогер заявила о готовности к запуску нового курса по жизни мечты, стоимость которого составит от одного до полутора миллионов рублей. Онлайн-встречи со своими гостями Нигай планирует проводить у себя дома, в Москве. При этом рассрочка для оплаты марафона фешен-блогера не предусмотрена, сообщает Telegram-канал SHOT.
Общественники из «Ветеранов России» попросили компетентные органы проверить 30-летнего стилиста на «схему Лерчек». Заяления с просьбой о проверке Нигай на неуплату налогов написаны в Генпрокуратуру РФ и Следственный комитет.
Ранее появилась информация, что мужа певицы Нюши Игоря Сивова также проверят на предмет неуплаты налогов, передает «Вечерняя Москва». Запрос о проверке направили активисты из «Зова народа».