«Киев может забыть»: политолог Лагин о возможном включении Украины и Турции в Евросоюз

Администрация Киева может забыть о возможности вступления страны в Евросоюз, по крайней мере пока. У Анкары куда больше шансов, считает независимый политический аналитик Николай Лагин.
Ранее издание Politico сообщило, что Европейский союз не сможет одновременно принять в свой состав Украину и Турцию. Причины кроются в экономических сложностях.
«В какой-то момент нам придется дать понять, что Украина и Западные Балканы — это последнее расширение. Немыслимо, чтобы ЕС смог поглотить как Турцию, так и Украину. Рынок этого не вынесет», — отметил в интервью журналистам высокопоставленный чиновник ЕС.
Он же добавил, что серьезная поддержка администрации Киева вынудит Брюссель четко заявить: «Анкара никогда не вступит в объединение». При этом многие в Европе будут рады, если на президентских выборах победит Реджеп Тайип Эрдоган, а не оппозиция, настроенная на куда более серьезную интеграцию с ЕС.
«Турция давно является полноправным членом Североатлантического альянса, при этом взаимодействует со странами Европы не только в военном, но и экономическом, политическом плане. Там устоявшаяся, зрелая, прогнозируемая власть, пусть и не всегда действующая в интересах тоже же НАТО. С другой стороны, Украина с ее постоянными территориальными, экономическими, политическими, коррупционными проблемами. Поэтому выбор кого принять в недалеком будущем очевиден», — прокомментировал ситуацию Лагин.
Собеседник ФАН добавил, что с февраля 2022 года в копилку украинских проблем добавился еще и военный кризис, который сотрясает все мировое сообщество. На поддержку Киева, по словам аналитика, уже ушла огромная сумма, которая так или иначе отрывалась от каждого государства ЕС.
«Многие страны отдавали режиму Зеленского деньги и оружие даже в том случае, когда не хотели этого. Их вынуждали США и Великобритания, поддержка оказалась навязанной и поэтому у многих возникло раздражение, что также скажется на вступлении в Евросоюз. Особенно хочется отметить администрацию Украины, которая всех обвиняет в том, что ее якобы не поддерживают. Поэтому считаю, что Киев может забыть о вступлении, у Анкары больше шансов», — заключил эксперт.
Ранее политолог Юрий Самонкин сообщал о возможном расколе ЕС из-за разногласий, возникших на фоне поддержки Украины. Так как многие страны больше не в состоянии поддерживать Киев, они продвигают эту позицию в ЕС, где встречают и поддержку, и несогласие. Подобный раскол во мнениях может привести к разрушению альянса.