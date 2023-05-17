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«Киев может забыть»: политолог Лагин о возможном включении Украины и Турции в Евросоюз

Политика
«Киев может забыть»: политолог Лагин о возможном включении Украины и Турции в Евросоюз

Администрация Киева может забыть о возможности вступления страны в Евросоюз, по крайней мере пока. У Анкары куда больше шансов, считает независимый политический аналитик Николай Лагин.

Ранее издание Politico сообщило, что Европейский союз не сможет одновременно принять в свой состав Украину и Турцию. Причины кроются в экономических сложностях.

«В какой-то момент нам придется дать понять, что Украина и Западные Балканы — это последнее расширение. Немыслимо, чтобы ЕС смог поглотить как Турцию, так и Украину. Рынок этого не вынесет», — отметил в интервью журналистам высокопоставленный чиновник ЕС.

Он же добавил, что серьезная поддержка администрации Киева вынудит Брюссель четко заявить: «Анкара никогда не вступит в объединение». При этом многие в Европе будут рады, если на президентских выборах победит Реджеп Тайип Эрдоган, а не оппозиция, настроенная на куда более серьезную интеграцию с ЕС.

«Киев может забыть»: политолог Лагин о возможном включении Украины и Турции в Евросоюз
«Турция давно является полноправным членом Североатлантического альянса, при этом взаимодействует со странами Европы не только в военном, но и экономическом, политическом плане. Там устоявшаяся, зрелая, прогнозируемая власть, пусть и не всегда действующая в интересах тоже же НАТО. С другой стороны, Украина с ее постоянными территориальными, экономическими, политическими, коррупционными проблемами. Поэтому выбор кого принять в недалеком будущем очевиден», — прокомментировал ситуацию Лагин.

Собеседник ФАН добавил, что с февраля 2022 года в копилку украинских проблем добавился еще и военный кризис, который сотрясает все мировое сообщество. На поддержку Киева, по словам аналитика, уже ушла огромная сумма, которая так или иначе отрывалась от каждого государства ЕС.

«Киев может забыть»: политолог Лагин о возможном включении Украины и Турции в Евросоюз
«Многие страны отдавали режиму Зеленского деньги и оружие даже в том случае, когда не хотели этого. Их вынуждали США и Великобритания, поддержка оказалась навязанной и поэтому у многих возникло раздражение, что также скажется на вступлении в Евросоюз. Особенно хочется отметить администрацию Украины, которая всех обвиняет в том, что ее якобы не поддерживают. Поэтому считаю, что Киев может забыть о вступлении, у Анкары больше шансов», — заключил эксперт.

Ранее политолог Юрий Самонкин сообщал о возможном расколе ЕС из-за разногласий, возникших на фоне поддержки Украины. Так как многие страны больше не в состоянии поддерживать Киев, они продвигают эту позицию в ЕС, где встречают и поддержку, и несогласие. Подобный раскол во мнениях может привести к разрушению альянса.
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