«Киев может забыть»: политолог Лагин о возможном включении Украины и Турции в Евросоюз

Он же добавил, что серьезная поддержка администрации Киева вынудит Брюссель четко заявить: «Анкара никогда не вступит в объединение». При этом многие в Европе будут рады, если на президентских выборах победит Реджеп Тайип Эрдоган, а не оппозиция, настроенная на куда более серьезную интеграцию с ЕС.