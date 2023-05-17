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МЧС России обнародовало видео возгорания крыши жилого дома в Оренбурге

Происшествия
МЧС России обнародовало видео возгорания крыши жилого дома в Оренбурге

Министерство чрезвычайных ситуаций России опубликовало в Сети кадры возгорания крыши жилого дома в Оренбурге.

Инцидент произошел 17 мая, в среду. В сообщении ведомства указывается, что площадь пожара составляет 800 квадратных метров. В настоящий момент на месте возгорания работают спасательные службы города.

Прежде стало известно, что в Оренбурге загорелась крыша жилого дома. По данным Министерства чрезвычайных ситуаций, к тушению пожара привлечены 54 сотрудника пожарных служб и 20 единиц техники, в том числе три автолестницы.
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