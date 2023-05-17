Вымогавших у школьника деньги челябинцев взяли под арест

Неизвестные в Челябинске увезли в лес 15-летнего подростка и требовали за него выкуп. Полицейские освободили школьника и задержали вымогателей. Теперь их заключили под стражу. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Как пишет сетевое издание «ЧелябинскСегодня», по данным следствия, жители Челябинска 29 и 30 лет задержали в экопарке подростка и потребовали с него 100 000 рублей. Поскольку денег у школьника не было, мальчика заставили позвонить родственникам, чтобы те достали требуемую сумму, поделились в прокуратуре региона.
В итоге суд заключил фигурантов под стражу до 14 июля текущего года. Кроме того, ранее злоумышленникам предъявили обвинение по пунктам «а» и «в» ч. 2 ст. 163 УК РФ. Правонарушителей обвинили в вымогательстве, совершенном группой лиц с применением насилия, рассказали в пресс-службе ведомства.