Вымогавших у школьника деньги челябинцев взяли под арест

Как пишет сетевое издание «ЧелябинскСегодня», по данным следствия, жители Челябинска 29 и 30 лет задержали в экопарке подростка и потребовали с него 100 000 рублей. Поскольку денег у школьника не было, мальчика заставили позвонить родственникам, чтобы те достали требуемую сумму, поделились в прокуратуре региона.