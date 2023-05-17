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Бойцы молдавского спецназа ворвались в суд Гагаузии после выборов и изъяли коробки с избирательными листами

Происшествия
Бойцы молдавского спецназа ворвались в суд Гагаузии после выборов и изъяли коробки с избирательными листами

Бойцы молдавского спецназа ворвались в здание суда в Гагаузии в ночь на 17 мая, то есть после прошедших в автономии выборов. Силовики изъяли из помещения коробки с избирательными листами, пишет РИА Новости.

Кандидат от оппозиционной партии «Шор» Евгения Гуцул, которая одержала победу на региональном голосовании, резко осудила действия спецназовцев. Политик заявила, что президент Молдавии Майя Санду «идет против народа и его воли».

Очевидцы опубликовали в соцсетях видео — силовики выносили коробки с бюллетенями из суда. Все это происходило на фоне активного сопротивления со стороны местных жителей.

Ранее стало известно, что Народное собрание Гагаузии утвердило решение об избрании главой автономии Евгении Гуцул. Сразу после этого в гагаузский избирком пришли сотрудники Национального антикоррупционного центра с обысками, сообщал RT.
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